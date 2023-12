Omicidio Giulia Tramontano | il 18 gennaio inizia il processo a Impagnatiello | cosa sapere

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Prevista per il 182024 la prima udienza delche vede imputato Alessandro, accusato di aver ucciso a coltellate lo scorso 27 maggio la compagnache da lui aspettava un figlio. L’ex barman è atteso dalla presidente Antonella Bertoja, già giudice della Corte d’Assise di Bergamo nel caso di Yara Gambirasio. A difenderlo due donne:Gerardini e Samanta Barbaglia. Decisivo il punto relativo alla perizia psichiatrica, probabilmente l’unica possibilità per la difesa di evitare l’ergastolo. L’udienza sarà quella che si definisce in gergo “tecnica”, ovvero non si entrerà nel vivo del dibattimento ma saranno resi noti i testimoni di accusa e difesa. La procura in questi mesi ha deciso di non interrogare, una ...