Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | Andrea Abodi | “L’auspicio è confermare la pista da bob in Italia”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Giornata dedicata al sopralluogo dei lavori per la realizzazione degli impianti sportivi e delle strutture che ospiteranno i Giochi Olimpici invernali di. Presenti il Ministro per lo Sport e i Giovani,, insieme al Sindaco di, Giuseppe Sala, e al Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Proprioè stato intervistato dall’ANSA e si è espresso su quello che resta l’argomento cardine al momento, lada bob che ancora non è stata ufficializzata e rischia di andare ad un Paese estero. Le sue parole: “di mantenere l’nità è confermato. Qualunque soluzione, partendo da, che risponda a questa precondizione, è di nostra ...

Non si può nemmeno più parlare in una fumata nera nella ricerca, spasmodica, ma senza fine, di una pista da bob, skeleton e slittino per le ... (ilfattoquotidiano)

È quanto comunicato venerdì 29 dicembre, in seguito al sopralluogo nei punti nevralgici delle, effettuato dal ministro dello sport Andrea Abodi, accompagnato dal sindaco Beppe Sala,......l'alto livello di collaborazione tra le istituzioni e con il determinante contributo dei privati sia la soluzione più efficace e strategica per arrivare al grande traguardo delle- ...' stata pubblicata dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti del Trentino la gara per affidare l'appalto integrato, cioe' ...La presidente degli industriali bellunesi, Lorraine Berton: «Sembra tenere in debito conto le esigenze di imprese e territori».