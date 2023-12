Ok definitivo alla Manovra di bilancio 2024 | le novità approvate

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Con 200 voti favorevoli, 112 contrari e 3 astenuti ladiè stata approvata definitivamente dal Parlamento. Nella serata del 29 dicembre il via libera ha trasformato il provvedimento in legge. Il testo di 109 articoli, già approvato dal Senato lo scorso 22 dicembre, è arrivato blindato a Montecitorio e ha ricevuto l’ok ufficiale senza modifiche.Tra le misure previste c’è la conferma della cedolare secca al 26% dsecondaquarta casa messa in affitto fino a 30 giorni (esclusa quindi la prima). E poi il capitolo pensioni. Nel testo compaiono i macro capitoli sanità, pensioni, Pubblica Amministrazione, famiglia e la revisione della spesa. Confermati gli aiuti per gli asili nido. Aumentano anche le sigarette e l’Iva sugli assorbenti e pannolini al 10% ...

e' arrivata l'approvazione definitiva da parte del Parlamento della Manovra 2024, contenuta nel Ddl ... Il timbro della Camera, in prima e unica lettura, e' arrivato a capo di soli 4 giorni di ...Vie libera definitivo di Montecitorio con 200 sì, 112 no e 3 astensioni. L'importo complessivo è pari a 24 miliardi, dei quali 16 in deficit e 8 di ...Tra Quota 103, Ape Sociale e Opzione Donna, con l'approvazione definitiva della Manovra alla Camera sono in arrivo diverse novità in tema di ...