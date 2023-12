Nutrie | 1 | 2 milioni nei prossimi 3 anni per contenere la loro proliferazione

Entrerà in vigore il 1° gennaio 2024 il piano regionale triennale 2024 - 26 per l'eradicazione, il controllo ed il contenimento delle. Lo stanziamento di 1,2di euro è a favore di province e Città metropolitana. Le risorse finanziarie messe a disposizione (400.000 euro per ogni annualità) saranno assegnate con un ...Entrerà in vigore il 1° gennaio 2024 il piano regionale triennale 2024 - 26 per l'eradicazione, controllo e contenimento delle. Lo stanziamento di 1,2di euro è a favore di province e Città metropolitana. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta della Regione Lombardia su proposta dell'assessore all'...Lunedì entrerà in vigore il piano triennale per l'eradicazione, il controllo e il contenimento della nutria: dalla Regione è arrivato uno stanziamento di 1,2 milioni di euro. Nello specifico, il piano ...L'iniziativa riguarda l'intera Lombardia per il triennio 2024-2026. Zamperini: "Ci vuole buonsenso e non buonismo" ...