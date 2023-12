Nuovo difensore | il preferito del Napoli gioca in Serie A e costa 25 milioni

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ancora difensori centrali in ottica, dove si sonda il profilo appartenente allaA. Le richieste del club sono però troppo elevate. La figura di uncentrale fa parte della lista dei desideri emanata daldi De Laurentiis. Lo stesso patron ha infatti rivelato a più riprese di essere pronto a ritoccare la propria retroguardia, con l’infortunio patito da Natan che ha praticamente costretto gli azzurri ad intervenire sul mercato di gennaio. Tanti i profili sondati quindi dai partenopei, tra cui due nomi esteri ma anche uno dei difensori più in forma dell’attuale campionato diA.su Dragusin, il Genoa spara alto Continua ad ammaliare la maggior parte dei club italiani ed europei la figura di Radu Dragusin. Il centrale rumeno è ...

Il Napoli non sta vivendo un momento facile in questo avvio di stagione. La squadra allenata da Walter Mazzarri è stata contestata nelle ... (dailynews24)

Potrebbe d’improvviso sbloccarsi il calciomercato in entrata del Napoli. Le news narrano infatti di un centrale in ottica azzurra nonché di una ... (spazionapoli)

Potrebbe d’improvviso sbloccarsi il calciomercato in entrata del Napoli. Le news narrano infatti di un centrale in ottica azzurra nonché di una ... (spazionapoli)

... che nel basket vengono dati per un fallo deldurante l'azione di tiro a canestro dell'... Ilstile è diventato anche piuttosto popolare fra i tifosi degli Spurs e il giocatore è per ...Livorno 29 dicembre 2023 - Lorenzo Schiaroli è ilcalciatore dell'US Livorno L'Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il calciatore Lorenzo Schiaroli, classe 1998,centrale, protagonista nella prima parte di questa ...Continua a rimanere difficile l'ingaggio di un centrale che piace molto al Milan: il prezzo alto impedisce un affondo già a gennaio.• Tommaso Silvestri 5,5: Sulla falsa riga di Curado, Tommaso Silvestri è tornato a Catania per incrementare il pacchetto difensivo rossazzurro. Attualmente è ai box per infortunio ma la piazza si ...