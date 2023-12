Nuovi casi di Covid in calo | -32 | 2% in una settimana

Dopo essere stato travolto dalle polemiche per la programmazione del torneo 2023, il direttore del Masters 1000 di Parigi-Bercy , Cedric Pioline, ... (oasport)

AGI - Sono 60mila i nuovi casi di Covid registrati in Italia , secondo l'ultimo monitoraggio del Ministero della Salute - Istituto Superiore di ... (agi)

ROMA - Nella settimana compresa tra il 14 e il 20 dicembre 2023 si registrano 60.440 nuovi casi positivi al Covid -19, il 7,2% in più rispetto alla ... (ilgiornaleditalia)

ROMA (ITALPRESS) – Nella settimana compresa tra il 14 e il 20 dicembre 2023 si registrano 60.440 nuovi casi positivi al Covid -19, il 7,2% in più ... (ildenaro)

ROMA - Nella settimana compresa tra il 14 e il 20 dicembre 2023 si registrano 60.440 nuovi casi positivi al Covid -19, il 7,2% in più rispetto alla ... (ilgiornaleditalia)

Il nuovo anno sarà una nuova sfida che ci vedrà riempire dicontenuti e servizi la rete di ... nella maggior parte dei, risultano essere i primi interlocutori delle vittime....esposta perché si trova facilmente con un rapporto rata/reddito superiore al 50% e in alcuni... Le attese di diminuzione deiincarichi a vendere nel trimestre in corso continuano a prevalere ...ROMA (ITALPRESS) - Nella settimana compresa tra il 21 e il 27 dicembre 2023 si registrano 40.990 nuovi casi positivi al Covid-19 con un calo del 32,2% rispetto alla settimana precedente, quando erano ...Inoltre, la primavera scorsa al distretto di Querceta stato allestito un ambulatorio oculistico completo comprensivo di Oct (strumento che indaga la struttura della retina e le sue e modificazioni in ...