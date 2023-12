Nuova grana per Ferragni | Merce fantasma e store digitale in tilt

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Un dicembre da dimenticare per Chiara. L'influencer milanese dopo il caso pandoro – su cui indaga adesso la procura di Prato – è finita di nuovo al centro delle polemiche. Stavolta tutta colpa del suoe del mancato arrivo dei prodotti ordinati da decine di utenti. A raccontare il nuovo scivolone dell'influencer Il Giornale che ha raccolto la testimonianza di una giovane, Irene, e i commenti di decine di clienti – indignati – che, come lei, hanno fatto ordini durante i giorni del Black-Friday e a un mese di distanza non hanno ancora visto arrivare la. Due amiche, un albero di Natale e dei pacchi: ecco il video ironico di Irene che su TikTok attacca l'influencer e il suo. “Scambiandoci i regali ordinati dal ...

nuova grana in casa Biden . Arriva una nuova incriminazione per il figlio Hunter per reati fiscali in California. Accuse che, unite alle precedenti ... (ilfattoquotidiano)

Lacollezione del Jumbostar 40 mm si distingue per l'introduzione di quadranti in tonalità ... resa ancora più versatile dalla possibilità di alternare il bracciale in acciaio con maglie a......Gli atleti della staffetta 4x100 italiana con la medaglia d'argento al collo - FrancescaDa ... E il campionato delle rondinelle inizia in ritardo, ma assume unafisionomia solo con l' arrivo ...Un’Italia mai vista agli Europei indoor, in cima alla classifica a punti di Istanbul per la prima volta nelle 37 edizioni dell’evento, a quota 84 davanti a Gran Bretagna (72,5) e Olanda (69) grazie a ...Mentre la Procura, in ultimo pure quella di Prato, indaga su Chiara Ferragni e sul problema Balocco ci sono nuove grane ...