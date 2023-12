Non potrà esserci un’Ucraina senza Europa | perché non potrà esserci una vera Europa senza Ucraina

Leggi su linkiesta

All'inizio degli anni Duemila, appena abbiamo compiuto diciotto anni, ci siamo lasciati dietro le spalle la crisi degli anni Ottanta e Novanta e ci siamo messi subito in fila per vedere l'. La prima fila è stata quella per fare il passaporto per viaggiare all'estero. Una fila disordinata al distretto rionale, con i nomi e i cognomi scritti su un pezzo di carta. Per entrare, abbiamo dovuto fare due tentativi: il secondo, quello fortunato, ci è costato una sveglia all'alba e una giornata di lezioni persa. Siamo arrivati alle otto del mattino e siamo usciti alle quattro del pomeriggio ...