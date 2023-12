“No | io queste cose non le faccio” Beatrice Luzzi contro il Grande Fratello davanti agli altri

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 dicembre 2023)è tornata e ancora più carica di prima al. Dopo qualche giorno di assenza dalla Casa per motivi familiari, nella scorsa puntata l’attrice ha raggiunto i coinquilini e trascorso con loro le feste di Natale. Feste che però, come abbiamo avuto modo di vedere nella diretta quasi h24 del reality show, non hanno portato pace e tranquillità. Non sono infatti mancati scontri al veleno, come quelli con Giuseppe Garibaldi e anche Letizia Petris. A proposito della lite tra l’attrice e il bidello, molti telespettatori invocano la squalifica di Garibaldi, che avrebbe usato parole molto forti sfogandosi con glipoco dopo. Ma tornando a, che è forse la piùprotagonista di questa edizione, c’è stato anche ...