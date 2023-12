Niente Brasile | Carlo Ancelotti rinnova con il Real Madrid

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Per altre due stagionisiederà ancora sulla panchina del, in virtù del prolungamento del rapporto tra le parti fino al 2026., quindi, per il tecnico emiliano, al quale era stato proposto di guidare i verdeoro, senza mai trovare consensi da parte del diretto interessato che ha sempre desiderato rimanere nella capitale spagnola.PER, PROSEGUE IL MATRIMONIO CON ILE’ ancora amore tra il tecnico emiliano e le Merengues. A dispetto delle voci che lo volevano già commissario tecnico delper iniziare l’opera di rifondazione dopo l’ultimo deludente Mondiale, il club spagnolo ha deciso di puntare ...

Mou: sospiro di sollievo per la Roma . Il comunicato del Real Madrid. In realtà la notizia di un prolungamento di contratto tra Ancelotti e il Real Madrid era nell'aria già da ...L'offerta delAncelotti aveva ricevuto un'offerta dalla nazionale brasiliana lo scorso gennaio, ma la sua prima scelta è sempre stata quella di restare al Real Madrid.