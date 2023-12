Netflix | tutte le novità in arrivo a gennaio 2024!

Leggi su isaechia

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il nuovo anno è alle porte eha in serbo tantissime, alcune attesissime dagli appassionati delle serie tv. Nello specifico, il primousciranno Amore + Iva, Wonder e The Good Doctor che è giunto alla sesta edizione e ha conquistato sin da subito milioni di telespettatori. Il quattro, invece, arriveranno sulla piattaforma streaming La società della neve e The Brother Sun, mentre il cinque sarà la volta di Dopo Oliver. Qualche giorno a seguire, esattamente il dodicitoccherà a Lift e il diciotto sarà finalmente disponibile la sesta attesissima stagione di Skam Italia. Infine, il diciannove uscirà The Kitchen, mentre il venticinque sarà la volta di Griselda. Poco fa, è stata la pagine ufficiale dia pubblicare la locandina con le prossime ...