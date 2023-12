Nba 2023 2024 | Detroit cade all’overtime con Boston | ok Denver e Miami

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Nove partite nella nottata sui parquet dell’Nba.RISULTATI E CLASSIFICHE A ESTsfiora l’impresa in casa di, ma128-122 dopo essere stata sopra di 20 punti. Cunningham ci prova come al solito, ma i suoi 31 punti con 6 rimbalzi e 9 assist non bastano ai Pistons per evitare la 28ª sconfitta consecutiva. In assenza di Brown, Porzingis, 35+8 rimbalzi, e Tatum, 31+7+10, si caricano sulle spalle i Celtics. Decisivo Derrick White con 5 punti. Oraospiterà Toronto per chiudere il suo, nella speranza di trovare la via del successo il più in fretta possibile. Tyrese Haliburton è tornato ai suoi livelli e a farne le spese è Chicago, che perde in casa contro Indiana 120-104. Il numero 0 dei Pacers mette a segno una doppia ...