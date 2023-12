Nations League 2023 | lesioni a steward in Olanda | Daspo internazionale per 2 gelesi

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il Questore di Caltanissetta ha emesso duedella durata di cinque anni nei confronti di altrettanti tifosiche lo scorso giugno, in, hanno aggredito causandodeglidello stadio De Grolsch Veste di Enschede dove si disputava l’incontro ditra Spagna e Italia. Ilè stato emesso dal questore su istruttoria della divisione della Polizia anticrimine di Caltanissetta e dopo la segnalazione della direzione centrale della polizia di prevenzione del dipartimento della pubblica sicurezza. Il questore Agnello, nell’ambito di altre istruttorie, ha emesso anche unnei confronti di un gelese per invasione del terreno di gioco e travisamento nel corso ...

Sarà Lodz , come ufficializzato da Volley ball World, a ospitare la fase finale della sesta edizione della Volley ball Nations League maschile . L’atto ... (sportface)

Per il secondo anno consecutivo la Polonia ospiterà l'atto conclusivo del torneo. ROMA - Vollleyball World ha ufficializzato che sarà la città di ... (ilgiornaleditalia)

La Nations League 2024 di volley sarà la prima competizione per Nazionali della stagione. La fase preliminare si snoderà lungo tre settimane: gli ... (oasport)

Il Calendario 2024 di volley si preannuncia particolarmente ricco di impegni. Una sequela di eventi di primaria importanza ci terrà compagnia per i ... (oasport)

Sono state definite le dieci partecipanti alla Longines League of Nations 2024 , che d alla prossima stagione, ormai alle porte, sostituirà la Nations ... (oasport)

