Natale al Teatro Arbostella | tra “Ditegli sempre di sì” di Eduardo e la comicità dei “Villa Per Bene”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPausa del cartellone ma non degli eventi alGino Esposito. Come da tradizione, la struttura di Viale Verdi a Salerno, propone, anche nella finestra natalizia un doppio appuntamento trad’autore e grande cabaret. Il 29 e 30 dicembre alle ore 21 ecco uno dei grandi classici della tradizione partenopea ovvero “di sì” diDe Filippo. Lo spettacolo è messo in scena tra la fusione delle due compagnie stabili dell’: la Compagnia Gino Esposito e la Compagnia Antica Italiana. Il tutto sotto la regia di Gaetano Troiano che ha dato al testo una caratterizzazione più moderna rispettando comunque la sua versione integrale e la sua continuità narrativa. L’opera, tra le meno note del grande ...

Da venerdì 22 a martedì 26 dicembre ci attende un lungo weekend di festività ricco di eventi a Napoli e in Campania. Da non perdere i mercatini di ... (2anews)

Da venerdì 22 a martedì 26 dicembre ci attende un lungo weekend di festività ricco di eventi a Napoli e in Campania. Da non perdere i mercatini di ... (2anews)

Il funerale dello storico dell'arte Eugenio Riccomini, morto a Bologna a 87 anni il giorno di, si terrà oggi nel capoluogo emiliano - romagnolo. La camera ardente sarà allestita dalle 10 ...,...Comunale (15 euro), info e prenotazioni al 347 2659364 ( più info ) BORDIGHERA 10.00 - 20.00 . Mercatini diin Corso Italia con casette di legno, decorazioni a tema e luci (fino al 1 ...L'Orchestra jazz che vorrei è un progetto con un'elevata valenza strategica, unico nel panorama jazzistico italiano ...Comunale sold out per il bellissimo concerto di Max Gazzè, organizzato dalla Riccitelli per il Natale Teramano. Spettacolo riuscitissimo, pensato per una platea teatrale (con la scelta del “velo proie ...