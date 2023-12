Napoli | un bomber in partenza | ha chiesto la cessione

La squadra partenopea ha messo gli occhi su un Nuovo attaccante che potrebbe arrivare in caso di addio di Osimhen La strade tra il Napoli e Victor ... (spazionapoli)

Luigi Picca potrebbe essere il futuro dell’attacco dei partenopei. Il giovane attaccante 16enne sembra in rampa di lancio Il giovane Luigi ... (dailynews24)

Victor Osimhen si è aggiudicato il Pallone d’oro 2023 come miglior calciatore africano dell’anno. l’attaccante del Napoli premiato a Marrakesh, in ... (napolipiu)

... Inter 44 punti; Juventus 40; Milan 33; Bologna 31; Fiorentina 30; Roma 28;27; Atalanta 26; ... decisivo ilargentino Lucas Beltran e quarto posto, attualmente occupato dal sorprendente ...Spicca su tutti un post che è diventato virale con centinaia di condivisioni: in una foto pubblicata di buon mattino, ildelindossa la maglia del Chelsea , è uno scatto di diversi anni ...Nessun punto nelle due ultime esibizioni per il Monza, caduto con Milan e Fiorentina senza timbrare: sono il Mapei e il Bentegodi i campi in cui i lombardi, che hanno un tesoretto di otto lunghezze ...Il Napoli, scivolato a -17 dalla capolista Inter, tra le mura amiche vanta un bilancio negativo: quattro sconfitte (Empoli, Fiorentina, Inter e Lazio) di fronte a tre successi ( Cagliari, Sassuolo e ...