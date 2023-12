Napoli | si ferma Meret | entra il terzo portiere!

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Brutte notizie in casa. Al 72' della sfida casalinga al Monza, Alexha chiesto il cambio per un problema fisico. Il portiere...

Il centrocampista tedesco del Napoli Diego Demme si è ferma to a causa di un infortunio al polpaccio. Ricordiamo che per gli azzurri è in dubbio ... (ilnapolista)

espulso Walter Mazzarri in Napoli-Monza . Dopo essere stato in un primo momento ammonito per proteste, un paio di minuti dopo il tecnico degli ... (sportface)

Ci si deve allontanare più chilometri dai centri abitati per immergersi in una realtà contadinanel tempo, per raggiungere la Valle del Lavatoio di Pimonte. Che solo a Santo Stefano ha attirato ......offerte turistiche e l'impegno per promuovere il turismo in tutte le stagioni testimoniano la... Tra le 'Altre città' guida il Sud con Catania (5%) seguita da(4%) e Palermo (3%). RICERCHE ...40' - DOPPIA OCCASIONE NAPOLI! Inserimento di Anguissa sul cross morbido disegnato da Mario Rui, strepitoso il riflesso di Di Gregorio. Sulla ribattuta ci prova Di Lorenzo, ma la palla termina ...Tante sorprese nelle formazioni ufficiali di Napoli-Monza, partita che aprirà assieme a Fiorentina-Torino la diciottesima giornata di Serie A alle 18.30. Fra queste anche un prestito Inter, Valentin ...