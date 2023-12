Napoli-Monza | per Mazzarri una gara da vincere a tutti i costi

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Oggi al Maradona ilospita ilnel match che, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe rappresentare il decisivo punto di svolta per gli azzurri. Oggi al Maradona gli azzurri cercheranno i 3 punti in quella che, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe rivelarsi la partita della svolta per la stagione. Dopo un inizio promettente conilviene da un periodo estremamente negativo. Ora però la squadra e il tecnico hanno l’opportunità di cancellare in un colpo solo tutte le criticità emerse nelle scorse settimane. Davanti ai 50.636 spettatori attesi, gli azzurri cercheranno di ritrovare quella gioia e quel entusiasmo che erano venuti a mancare. Come riportato dal Corriere,rappresenta una “terra di confine” tra i recenti tormenti e l’estasi che i ...

Questa sera in campo in Serie A la sfida tra Napoli e Monza, ecco le probabili formazioni con le scelte di Mazzarri e Palladino. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Cajuste, Zielinski; Lindstrom, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri. Monza (3-4-2-1):