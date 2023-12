Napoli-Monza oggi in tv | canale | orario e diretta tv Serie A 2023 2024

(Di venerdì 29 dicembre 2023)si sfidano nel match valido per la 18ª giornata di. La squadra di Mazzarri è obbligata a chiudere ilcon un successo, per evitare di allontanarsi sempre più più dai primi quattro posti. Calcio d’inizio in programma alle 18:30 al Maradona. La partita sarà trasmessa in esclusiva instreaming da Dazn. Per gli abbonati sia a Sky che a Dazn, si potrà seguire sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso ilZona Dazn, numero 214. SportFace.

Walter Mazzarri è tornato a parlare. Lo ha fatto in conferenza stampa per presentare la sfida al Monza in programma domani al Maradona alle ore ... (247.libero)

Una crisi per il Napoli e una settimana storta per il Monza . La squadra campione d’Italia in carica e la rivelazione dello scorso campionato ... (sportface)

SERIE A, LE PARTITE DELLA 18° GIORNATA Venerdì 29 dicembre Ore 18.30: Fiorentina - Torino Ore 18.30:Ore 20.45: Genoa - Inter Ore 20.45: Lazio - Frosinone Sabato 30 dicembre Ore 12.30: Atalanta - Lecce Ore 15.00: Cagliari - Empoli Ore 15.00: Udinese - Bologna Ore 18.00: Verona - ...Il programma e i telecronisti su Dazn di, match della diciottesima giornata di Serie A 2023/2024. Azzurri allo sbando, si cerca una vittoria senza due terzi dell'attacco titolare, occhio ai brianzoli che non hanno grandi ...Ne parla la Gazzetta dello Sport. Napoli-Monza, Mazzarri deluso «Giocherà uno tra Simeone e Raspadori, così da avere una punta in panchina da poter schierare a gara in corso» ha chiarito Mazzarri in ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...