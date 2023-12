Napoli-Monza | Meret para il rigore a Pessina Si resta sullo 0-0

Non può più sbagliare il Napoli. Dopo il ko di Roma, la squadra di Mazzarri ospita il Monza di Palladino (attenzionato per la... (calciomercato)

Non può più sbagliare il Napoli. Dopo il ko di Roma, la squadra di Mazzarri ospita il Monza di Palladino (attenzionato per la... (calciomercato)

Infortunato, non sarà a disposizione per Napoli-Monza , c’è l’annuncio del club su Twitter Un altro infortunio per Walter Mazzarri. Il tecnico di San ... ()

Non può più sbagliare il Napoli. Dopo il ko di Roma, la squadra di Mazzarri ospita il Monza di Palladino (attenzionato per la... ()

Napoli-Monza le pagelle e il tabellino della partita . Gara importante per gli azzurri che devono racimolare punti fondamentali per la Champions. Il ... ()

Dopo la sconfitta contro la Roma, torna in campo il. Al Maradona arriva ildi Palladino : partita speciale per l'allenatore napoletano di nascita. La squadra di Mazzarri in cerca di una vittoria per rimanere agganciata al treno Champions .Ultimo appuntamento del 2023, il diciottesimo turno di Serie A propone anche Genoa - Inter e Lazio - FrosinoneIniziata con Fiorentina - Torino e, la diciottesima giornata di campionato prosegue alle 20.45 con altre due partite molto interessanti: Genoa - Inter e Lazio - Frosinone. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano ...40' - DOPPIA OCCASIONE NAPOLI! Inserimento di Anguissa sul cross morbido disegnato da Mario Rui, strepitoso il riflesso di Di Gregorio. Sulla ribattuta ci prova Di Lorenzo, ma la palla termina ...Tante sorprese nelle formazioni ufficiali di Napoli-Monza, partita che aprirà assieme a Fiorentina-Torino la diciottesima giornata di Serie A alle 18.30. Fra queste anche un prestito Inter, Valentin ...