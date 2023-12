Napoli-Monza | Meret para il rigore a Pessina e poi si fa male Si resta sullo 0-0

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Azione di contropiede delche al 65? riesce ad arrivare sul fondo con Colpani. Entra in area e prova il tiro,ma la palla rimane in campo ma soprattutto rimane a disposizione dei giocatori del. Arriva un cross basso di Dani Mota che attraversa tutta l’area die finisce a Colpani al centro dell’area di. Il centrocampista tira e prenda la mano di Mario Rui larga in area didel. Di Bello indica subito il dischetto di. Sul dischetto si presentache però viene ipnotizzato da. Tiro alla sinistra del portiere debole che viene bloccato dal portiere azzurro. Ilha rischiato di andare ancora una volta in svantaggio ...

Infortunato, non sarà a disposizione per Napoli-Monza , c’è l’annuncio del club su Twitter Un altro infortunio per Walter Mazzarri. Il tecnico di San ... (spazionapoli)

espulso Walter Mazzarri in Napoli-Monza . Dopo essere stato in un primo momento ammonito per proteste, un paio di minuti dopo il tecnico degli ... ()

Al Maradona, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Maradona,si affrontano nel match valido per la 18esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- ...Meret si prende la scena. Al 65 rigore per il. Pessina dal dischetto si fa ipnotizzare dal portiere azzurro's Italian goalkeeper Alex Meret looks on during the practice before the Italian Serie A football match betweenand ...40' - DOPPIA OCCASIONE NAPOLI! Inserimento di Anguissa sul cross morbido disegnato da Mario Rui, strepitoso il riflesso di Di Gregorio. Sulla ribattuta ci prova Di Lorenzo, ma la palla termina ...Tante sorprese nelle formazioni ufficiali di Napoli-Monza, partita che aprirà assieme a Fiorentina-Torino la diciottesima giornata di Serie A alle 18.30. Fra queste anche un prestito Inter, Valentin ...