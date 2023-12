Napoli-Monza | Meret esce per infortunio

I due tecnici Mazzarri e Palladino espulsi per proteste Dopo il ko di Roma, il Napoli frena ancora, non riuscendo ad andare oltre il pari per 0-0 al ... (sbircialanotizia)

...De Laurentiis si presenta in sala stampa al 'Maradona' dopo l'ennesima delusione di questa stagione per la mancata vittoria con il, è fa pubblicamente ammenda per come è ridotto il...Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha parlato in una breve conferenza stampa al termine della sfida contro ildi questa sera al Maradona "Tutto quello che è successo fino ad ora ...NAPOLI – Un’altra tappa di un’inarrestabile discesa verso il basso. Neppure il turno casalingo, ultimo di questo 2023 dolce-amaro, contro il Monza è buono per riportare gli azzurri sulla retta via che ...Parola di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che è intervenuto in conferenza stampa dopo lo 0-0 del Napoli contro il Monza. "Le colpe non vanno su giocatori o allenatore - ha proseguito -, ...