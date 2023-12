Napoli-Monza | Meluso | “Mazzarri ha avuto un impatto positivo | ha portato le sue idee”

Non può più sbagliare il Napoli. Dopo il ko di Roma, la squadra di Mazzarri ospita il Monza di Palladino (attenzionato per la... (calciomercato)

Ultimo appuntamento del 2023 per il Napoli che ospita il Monza al Maradona

In Un Maradona sold out, il Napoli ospita il Monza alle 18:30 per l’Ultimo appuntamento del 2023. Obbligatorio battere i brianzoli per uscire dalla ... (teleclubitalia)