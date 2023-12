Napoli-Monza | Mazzarri sorprende tutti | scelta clamorosa in attacco

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Sono appena uscite le formazioni iniziali diper l’ultima partita dell’anno allo Stadio Diego Armando Maradona Cresce l’attesa per la partita trache aprirà ufficialmente la 18^ giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è fissato per le 18:3o, il match sarà diretto dall’arbitro Di Bello. Lo Stadio Diego Armando Maradona si sta già iniziando a riempire. A Fuorigrotta sarà tutto esaurito con 50 mila tifosi azzurri pronti a sostenere la squadra partenopea nell’ultima partita del 2023. Sono in tanti quelli che vogliono essere presenti allo stadio per l’ultimo saluto agli azzurri nell’anno del ritorno dello scudetto in città. Sarà una partita di cuore anche per l’allenatore delRaffaele Palladino che è nato a. Il tecnico brianzolo non ...

In Un Maradona sold out, il Napoli ospita il Monza alle 18:30 per l’ Ultimo appuntamento del 2023 . Obbligatorio battere I brianzoli per uscire dalla ... (teleclubitalia)

