Napoli-Monza | infortunio in extremis | Gollini out per un problema alla caviglia

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 dicembre 2023)dell’ultim’ora per ilcontro il. Come comunicato dal club partenopeo, si è fatto male il secondo portiere, Pierluigie non sarà dunque presente in panchina. Per l’estremo difensore unnon meglio specificatosinistra: “Pierluiginon sarà a disposizione per unsinistra”, si legge sul profilo X dei campani. SportFace.