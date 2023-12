Napoli-Monza 0-0 Mazzarri non riesce più a vincere

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Al Maradona, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Maradona,si affrontano nel match valido per la 18esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 90’+6 – Finisce qui! Le due squadre chiudono l’anno con le reti inviolate 90’+3 – Espulso Palladino pochi minuti dopo, i due tecnici fuori entrambi 90’+1 – Gaetano, a tu per tu con Di Gregorio, sciupa tutto 90? – Sei di recupero 86? – Machin dalla distanza, alta di poco sulla traversa 71? – Zerbin da ottima posizione spreca e calcia alto 67? – MERET PARA IL RIGORE A PESSINA! 66 – Rigore! Mano di Mario Rui ...

Il Napoli continua a non convincere in casa: 0-0 col Monza e Mazzarri espulso. Ma l’occasione migliore è per i brianzoli, perché Meret para un ... ()

Brutte notizie in casa. Al 74esimo della partita contro il, Alex Meret è dovuto uscire a causa di un problema muscolare . Al suo posto è entrato l'esordiente Nikita Contini , dato che anche Gollini nel ...Finisce sul punteggio di 0 - 0 il primo tempo di, anticipo della 18/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Maradona' della città partenopea.Tante sorprese nelle formazioni ufficiali di Napoli-Monza, partita che aprirà assieme a Fiorentina-Torino la diciottesima giornata di Serie A alle 18.30. Fra queste anche un prestito Inter, Valentin ...Infortunio per Meret durante Napoli-Monza e problemi per Gollini: esordio in Serie A e in maglia azzurra per Nikita Contini ...