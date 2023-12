Napoli-Monza 0-0 | Mazzarri contro l’arbitro | “Sono stufo”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) L'allenatore azzurro: "Comincio a stancarmi, 5 partite con episodi discutibili" "cambiato, non mi lamento più". Walterparlava così, il 27 ottobre, all'inizio dell'avventura come allenatore del. Oggi, dopo 2 mesi, al termine del match pareggiato 0-0 in casailil tecnico degli azzurri sbotta. "Con tutta questa tecnologia in campo

Il Napoli al Maradona non riesce a battere il Monza di Palladino : partita speciale per l'allenatore napoletano di nascita. La squadra di Mazzarri ... (247.libero)

(Adnkronos) – "Sono cambiato, non mi lamento più". Walter Mazzarri parlava così, il 27 ottobre, all'inizio dell'avventura come allenatore del Napoli. ... (periodicodaily)

Così l'allenatore del Napoli Walter Mazzarri, al microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 0-0 contro il Monza. "Abbiamo creato sei occasioni da gol senza riuscire a far centro - aggiunge il tecnico ... Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa dopo il pari per 0-0 con il Monza. "Stasera devo anche pregare Gravina e Rocchi di cercare di dare un senso di equità, ma ... Meret 7 Evita il tracollo di fine anno parando il rigore a Pessina nonostante un problema fisico. Dal 28' st Contini 6: attento. Di Lorenzo 5 La foga di spingere lo tradisce e in difesa si fa infilare ...