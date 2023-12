Napoli | Mazzarri furioso in tv | duro botta e risposta con la conduttrice

“Perché mi devi parlare dell’annata in cui non c’ero? Parliamo della partita di oggi. Sei palle gol davanti al portiere. Cominciamo a far vedere ... (sportface)

in crisi nera: la squadra dinon riesce più a vincere. Solo due volte dal ritorno in A un inizio peggiore Ilstecca anche contro il Monza e continua il suo periodo di crisi nera.Queste le parole di Walter, allenatore del, intervenuto ai microfoni di Dazn in seguito al pareggio interno per 0 - 0 contro il Monza: " Abbiamo creato sei occasioni da gol senza ...Nella prossima partita di campionato il Torino affronterà il Napoli di Walater Mazzarri, che oggi ha pareggiato in casa contro il Monza confermando il periodo negativo, oltretutto con i brianzoli che ...Mazzarri e Palladino vengono cacciati con un gesto che significa - Sono forte, merito rispetto. A volte penso che a furia di correre non abbiano ossigenazione, quindi propongo la sostituzione per gli ...