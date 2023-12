Napoli | emergenza in difesa | si valuta l’acquisto di Dragusin del Genoa CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ilsta vivendo uno stato dia causa degli infortuni: con Natan e Olivera out in, Mazzarri ha gli uomini contati. Secondo il “Corriere dello Sport”, la società intende intervenirendo nomi comedele Itakura del Borussia: “C’è uno stato d’con il Monza che indurerà a oltranza: se ilnon avesse ambizioni inavvicinabili (25 milioni),(22 a febbraio) sarebbe il centrale preferito; e però anche in Germania, al Borussia non la toccano piano per Itakura. Si osserva anche Demiral dell’Al-Ahli. Nell’attesa, summit telefonico con la Salernitana per Mazzocchi (28), senza ignorare Faraoni (32). Una svolta a destra, per poi tornare al centro: il tiki-taka ...