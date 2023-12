Napoli | è già saltato Fofana | restano le idee Højbjerg e Soumaré Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 29 dicembre 2023), è giàle. A scriverlo è il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. Alserve subito un mediano La prima mossa, la più immediata, può riscontrarsi a centrocampo, da dove è già uscito Elmas:(28) è stata una tentazione che va evaporando un po’ alla volta, dopo che le convocazioni della Costa d’Avorio hanno avuto lo stesso effetto d’una secchiata di cubetti di ghiaccio: investire per un mediano che arriverebbe assai più in là è ipotesi da scartare per riconsiderare(28) dal Tottenham e(25) del Siviglia. Per la trequarti, bisognerà attrezzarsi ed hanno cominciato a farlo direttamente De Laurentiis e Pozzo, amici da ...