Napoli | De Laurentiis | “Tutto quello che è successo è colpa mia”

“Caro Rocchi, non può permettere che un arbitro butti fuori Mazzarri e Palladino. Questo non è calcio, è stabilire che io per essere forte e ... (sportface)

L'attacco di Dea Gravina e Rocchi .- Monza 0 - 0: furia Mazzarri, Di Bello nel mirino. A fine partita, Mazzarri , espulso da Di Bello per proteste, sbotta. A far infuriare il ...Hanno disputato una partita giusta, solida e hanno messo in difficoltà il. Ho avuto grandi ... DE- 'Io rispondo sempre allo stesso modo: sono concentratissimo sulla squadra. L'anno ...Napoli, parla il presidente De Laurentiis. Al termine del match del Maradona, pareggiato 0-0 con il Monza, non si è presentato Mazzarri in conferenza stampa, ma il vulcanico patron ...Soltanto un pareggio per 0-0 per il Napoli di Mazzarri, che non è riuscito a superare il Monza. Al termine della partita il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è intervenuto in conferenza stampa.