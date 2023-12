Napoli | De Laurentiis | «Quello che è successo è colpa mia Ma non c’è equità nei cartellini»

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Aurelio De, presidente del, si è presentato in conferenza stampa dopo il match contro il Monza Aurelio Deha parlato in conferenza stampa dopo-Monza. Le parole riprese da tmw. LE PAROLE – «Tuttoche èfinora è solo responsabilità mia. Lanon deve andare sui giocatori o sugli allenatori, mi assumo tutte le responsabilità. Devo chiedere scusa ai napoletani e ai tifosi se siamo dove siamo in classifica. Stasera devo anche pregare Gravina e Rocchi di cercare di dare un senso di, ma soprattutto di spettacolarità al calcio italiano. Non c’ènella distribuzione dei. Ma io non voglio parlare di arbitraggi a sfavore del ...

“Caro Rocchi, non può permettere che un arbitro butti fuori Mazzarri e Palladino. Questo non è calcio, è stabilire che io per essere forte e ... (sportface)

Hanno disputato una partita giusta, solida e hanno messo in difficoltà il. Ho avuto grandi ... DE- 'Io rispondo sempre allo stesso modo: sono concentratissimo sulla squadra. L'anno ......Ancora un passo falso per il. Il pareggio contro il Monza mantiene i campioni d'Italia in carica addirittura lontani dalla zona Champions. Al termine del match ha parlato Aurelio De...Napoli, parla il presidente De Laurentiis. Al termine del match del Maradona, pareggiato 0-0 con il Monza, non si è presentato Mazzarri in conferenza stampa, ma il vulcanico patron ...Soltanto un pareggio per 0-0 per il Napoli di Mazzarri, che non è riuscito a superare il Monza. Al termine della partita il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è intervenuto in conferenza stampa.