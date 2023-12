Napoli | De Laurentiis non cerca alibi | “tutta colpa mia” | poi la promessa ai napoletani

(Di venerdì 29 dicembre 2023) “Tutte le colpe sono mie, mi assumo le responsabilità di quello che stiamo vivendo e quindi debbo chiedere scusa aiper la nostra posizione in classifica“. Aurelio Deci mette la faccia dopo lo 0-0 di-Monza, ultima gara del 2023, arrivato al termine di una partita complicata nella quale Meret ha salvato un risultato parando un rigore e Mazzarri è stato espulso per proteste. De: ladopo-Monza Il presidente del, nella conferenza stampa post partita, ha promesso un intervento sul mercato: “il campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato per recuperare il tempo perduto anche se la verità ha varie pieghe ma adesso non è il momento di entrare in certi dettagli. Magari ci aggiorneremo quando tornerò dalla ...

