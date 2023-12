Napoli | De Laurentiis | chiedo scusa a tifosi | colpa mia

(Di venerdì 29 dicembre 2023) "ai. Quello che sta succedendo è solomia". Aurelio Desi presenta in sala stampa al 'Maradona' dopo l'ennesima delusione di questa stagione per la mancata ...

Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli , si è presentato in conferenza stampa dopo il match contro il Monza Aurelio De Laurentiis ha parlato ... (calcionews24)

Il Napoli pareggia 0-0 contro il Monza al Maradona. Altra prestazione deludente. De Laurentiis interviene in conferenza stampa assumendosi tutte le ... (terzotemponapoli)

“Tutte le colpe sono mie, mi assumo le responsabilità di quello che stiamo vivendo e quindi debbo chiedere scusa ai napoletani per la nostra ... (calcioweb.eu)

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida tra Napoli e Monza. Il Napoli pareggia con il ... ()

"Chiedo scusa ai tifosi. Quello che sta succedendo è solo colpa mia".Il presidente del, Aurelio De, ha parlato in una breve conferenza stampa al termine della sfida contro il Monza di questa sera al Maradona "Tutto quello che è successo fino ad ora ...Duro sfogo di Mazzarri dopo il pareggio col Monza: "Kvara e Osimhen martoriati ma gli arbitri non intervengono mai con cartellini".Napoli, 29 dic. - (Adnkronos) - "Tutto quello che è successo finora è solo responsabilità mia. La colpa non deve andare sui giocatori o sugli allenatori, mi assumo tutte le responsabilità. Devo chiede ...