Napoli con le polveri bagnate | il Monza resiste Ranieri fa volare la Fiorentina

Napoli , 29 dic. - (Adnkronos) - Dopo il ko di Roma, il Napoli frena ancora, non riuscendo ad andare oltre il pari per 0-0 al Maradona contro il ... (liberoquotidiano)

Il francese ha atterratouna spinta l'ala del, passandogli poi soprale gambe. Kvaratskhelia, infastidito dal gesto, ha rispostoun'altra spinta accendendo il ...La partita diventa molto nervosa, ilspreca diverse occasioniKvaratskhelia e Di Bello manda negli spogliatoi prima Mazzarri e poi Palladino , entrambi per proteste.questo pari, i ...Gara finita in parità tra Napoli e Monza . Il Napoli ci prova ma non segna. Il Monza sbaglia un calcio di rigore. Nervosismo a fine partita.Attivo il piano sanitario predisposto dalla centrale operativa dell'Asl Napoli 1, con - tra l'altro - due ambulanze in Piazza Plebiscito e altre due sul Lungomare e a Piazza Vittoria. L'assessore ...