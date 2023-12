Napoli | arrestato narcotrafficante a Trecase prima della fuga

Scafati . La guardia di finanza dihaun uomo di 65 anni, nato in Uruguay ma residente a Scafati nel salernitano, che deve scontare una condanna per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di ...La Guardia di Finanza dihaun 65enne, nato in Uruguay e residente a Scafati (Salerno), recentemente condannato per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. ...Si stava preparando alla fuga dopo una condanna ad 8 anni di carcere: la Guardia di Finanza cattura un “narco” uruguaiano a Trecase, nel Napoletano ...Era pronto a lasciare il Paese il narcotrafficante 65enne, nato in Uruguay ma residente a Scafati arrestato in un hotel di Trecase, nel Napoletano, dai finanzieri del Nucleo di Polizia ...