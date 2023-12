Napoli | a Capodanno vietata la vendita di bevande in vetro e spray al peperoncino

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il sindaco diGaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza che prevede il divieto die consumo diin contenitori di, plastica rigida, tetrapack¸ lattina o qualsiasi altro materiale rigido, nei giorni 30 e 31 dicembre 2023 e 1° gennaio 2024 “per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei tradizionali festeggiamenti di”. E’ consentita la commercializzazione delle“solo in bicchieri di plastica leggera o carta”. Sono vietati inoltre “lae il possesso dio dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum”, il cosiddettoal, e “l’introduzione e l’esplosione di fuochi artificiali, petardi, botti, ...

Da Roma a Caltanissetta passando per Genova e- con la Sardegna che incassa il pienone di big - ecco tutti gli eventi e gli artisti sui palchi. Milano senza concertone2024 ricco di concerti ed eventi sui palchi di tutta Italia . ...Emma a Siena La grinta della cantante salentina caratterizza l'evento in musica delnella ... Enzo Avitabile e The Kolors aPiazza del Plebiscito ospita il Concertone di San Silvestro ...Le prime note dell’anno nuovo saranno le sue. Enzo Avitabile suonerà con i Bottari in piazza Plebiscito subito dopo la mezzanotte del primo gennaio, a concludere lo show di… Leggi ...Per inaugurare il nuovo anno, la Basilica della Pietrasanta, nel centro storico di Napoli, ospiterà il “Concerto di Capodanno – Gospel, Spirituals & ...