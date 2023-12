Multe da 25 000 Euro e Sequestro di Prodotti Ittici | Blitz Antipesca della Capitaneria di Porto

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Chieti - In un'operazione condotta in occasione delle festività natalizie, ladidi Ortona ha messo a segno una drastica azione contro la pesca illegale, culminata in sanzioni pecuniarie per un totale di 25.000. L'operazione, coordinata a livello nazionale dal Centro di controllo nazionale pesca del Comando generaleGuardia costiera di Roma e a livello regionale dalla Direzione Marittima di Pescara, ha portato aldi oltre 2 quintali di prodotto ittico. Nel corso di questa intensa attività, che ha coinvolto il personale degli uffici marittimi di Ortona, Vasto e Francavilla al Mare, sono stati riscontrati cinque illeciti, di cui due di natura penale. L'operazione ha inoltre portato alla chiusura di un esercizio commerciale e aldi una rete ...