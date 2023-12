MOVIOLA – Lazio-Frosinone | tocco di mano di Guendouzi | rigore per gli ospiti

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Episodio dain. Al 55? su un cross dalla trequarti della formazione ospite c’è un duello aereo trae Romagnoli, con il francese in maglia biancoceleste che anticipa l’avversario colpendo il pallone con il braccio molto largo. Inizialmente l’arbitro Feliciani non ha concesso il penalty, e sul prosieguo dell’azione c’è stato un altrodubbio didi Marusic. Richiamato al Var, il direttore di gara ha decretato il calcio diper il, poi realizzato da Soulé spiazzando Provedel.lamentava una trattenuta del capitano degli, ma dal replay si può notare come entrambi i giocatori si tengano la maglia a vicenda. SportFace.