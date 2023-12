Moviola Fiorentina-Torino | l’episodio chiave del match

(Di venerdì 29 dicembre 2023)arbitraledelvalido per la 18ª giornata di Serie A 2023/24:delladeltra, valido per la 18ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro La Penna.DEL

Episodio da MOVIOLA in Fiorentina-Verona . Pietro Terracciano sbaglia tutto nella gestione del pallone e arriva il calcio di rigore per l’Hellas, ... (sportface)

Al Franchi, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 trae Torino: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Franchi,e Torino si affrontano nel match valido per la 18esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Torino 0 - 0: sintesi e...Questi i principali episodi da. Al 2' Leao si accentra e calcia con il destro dal limite ... "Assomiglia all'episodio di Milan -, con il tocco di braccio di Loftus - Cheek che va ...Al Franchi, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Fiorentina e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Franchi, Fiorentina e Torino si affrontano ne ...Al Maradona, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Napoli e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Maradona, Napoli e Monza si affrontano nel match ...