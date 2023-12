Mourinho su Juve-Roma | “Allegri un tecnico risultatista | è positivo Dybala? Dico…”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Alla vigilia dintus-ha parlato in conferenza stampa José: le sue parole sue tanto altro.ntus-andrà in scena domani, sabato 30 dicembre, alle ore 20:45. Un big match con i fiocchi per chiudere questo 2023. I giallorossi, reduci da una vittoria importante contro il Napoli, cercheranno di ripetersi. Mentre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Lo ha detto José, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida con la Juventus in ... Io quando ci penso vedo tutte connotazioni positive e laè una squadra risultatista, in guerra per lo ...IN CONFERENZA STAMPA La sfida vale tantissimo per entrambe le squadre: come arrivano la ... Sullae Allegri: come giudica il suo percorso "Laè la, Allegri è Allegri. Sappiamo ...Numeri alla mano, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera, la Juventus, avversaria domani della Roma a Torino, è la squadra dal miglior rendimento casalingo del campionato: otto partite, sei… ...11:20 - GAZZETTA - ALEX SANDRO, ADDIO CERTO A GIUGNO - (LEGGI QUI) 10:58 - TJ - DERBY D'ITALIA PER DJALO' - (LEGGI QUI) 10:43 - BONUCCI-ROMA, 48 ORE PER DECIDERE - (LEGGI QUI) 10:13 ...