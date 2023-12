Mourinho | l’annuncio su Dybala in conferenza

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Parla il tecnico giallorosso Alla vigilia del match in programma domani sera contro la Juventus,è intervenuto nella consuetastampa della vigilia. Focus incentrato, ovviamente, sulle condizioni del grande ex, Paulo: "La sensazione è chesia disponibile. Dopo se gioca titolare o dalla panchina, al di là che non voglio dirlo,

Col benestare diche aveva dato il suo ok, il difensore ... Il no dei Friedkin Quando sembrava mancare soloè ......lui lo si è capito non solo dalla convocazione di José...lo si è capito non solo dalla convocazione di Joséper'... ' 14/02/2023 una data memorabile perchécon onore e ...