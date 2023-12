Mourinho “Con la Juve serve personalità | Dybala c' è”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Per battere lantus. In casa contro il Napoli abbiamo avuto laper giocare contro una squadra superiore. Anche grazie al pubblico la squadra ha fatto una partita straordinaria. Domani abbiamo bisogno di tutta quellache dobbiamo dimostrare di avere. Sappiamo che sarà una partita difficile, contro una squadra abituata a vincere sempre e ad alzare trofei. Dobbiamo giocare faccia a faccia, come contro il Napoli”. Queste le parole di Josè, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro lantus, fondamentale per la corsa al quarto posto. “Separte titolare o meno non lo so, però la sensazione è che sarà disponibile – dice a proposito del grande ex della gara, ...