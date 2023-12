Mourinho | «Bonucci? Giusto non andare contro i tifosi»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il tecnico della Roma, Josèha presentato in conferenza stampa la sfidala Juve Dybala sarà titolare domani? E come arriva Mancini? “La risposta se sarà o meno titolare non te la do. La conferenza stampa alle 10.30 è una protezione. La sensazione è che Paulo sia disponibile. Dopo se gioca titolare o dalla panchina, al di là che non voglio dirlo, è perché non ho ancora deciso. Dobbiamo parlare con lui delle sue sensazioni. Se tutto va bene oggi, sarà disponibile oggi per giocare. Mancini è nella stessa situazione. Con la sensazione che lui conosce già come si gioca senza allenarsi. Ha fatto bene con il Napoli e domani giocherà, non ci sono dubbi” Come giudica il percorso di Allegri e della sua Juve? “La Juve è la Juve, Allegri è Allegri. Sappiamo sempre cosa aspettarci dalla Juve e da Max. Quando si parla di squadra e allenatori ...