MotoGP | Fabio Quartararo vittima di commenti omofobi | cancella la foto con un amico

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Un episodio assolutamente increscioso.non poteva certo immaginare ciò che sarebbe accaduto nel giorno di Natale, in relazione a unasui social che lo ritrae sorridente con il suo, Ethan Doux. Nell’immagine in questione si vedono i due giovani in posa, con il messaggio annesso: “Di cosa parliamo?“. Ebbene, le reazioni a questo post sul social “X” sono state assai poco gradevoli. Laè stata, infatti, bersaglio dinei confronti del vincitore del titolo didel 2021 e del suo, noto alla collettività in quanto membro di una famiglia francese di gioiellieri. Per questo motivo, El Diablo ha deciso dire il post sul social citato e tenendola su Instagram, ...

Quartararo pubblica sui propri social una foto con l'amico Ethan Doux , mentre sorridono e il pilota appoggia la testa sulla spalla dell'altro. Pochi minuti dopo la pubblicazione però, sono ...Alex Rins è stato fermo fin troppo nel 2023. Probabilmente per questo sembra, tra tutti i piloti della, quello che più di altri non vede l'ora di rimettersi in sella, questa volta con la Yamaha M1 del Team Monster Energy, dopo la parentesi in Honda, su sponda LCR. 'Con Yamaha siamo sempre stati ...Sorridenti e divertiti: così Fabio Quartararo ed Ethan Doux appaiono in una foto postata sui social, il 26 dicembre, dal pilota francese, iridato in MotoGP nel… Leggi ...Fabio Quartararo si apre al termine di un anno molto delicato, in cui oltre ai problemi in pista della sua Yamaha ha ammesso di aver dovuto combattere anche contro alcuni demoni personali. Difficoltà ...