MotoGP | Brad Binder | “Dobbiamo fare un altro passo avanti”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 dicembre 2023)ha chiuso tutto sommato con una bella stagione in, anche se nel Gran Premio di Valencia forse avrebbe voluto e potuto ottenere qualcosa di più. Alla fine è arrivato un quarto posto nella classifica complessiva, il miglior piazzamento di un pilota non della Ducati, con il duello a distanza con Bezzecchi per l’ultimo gradino del podio che è stato tiratoa lungo. Tuttavia, per alcuni aspetti, il pilota sudafricano non si è sempre ritenuto soddisfatto a pieno delle prestazioni colpa del fatto, ha confessato lui rispondendo ad una domanda da parte di Motorsport, del non aver accettato i limiti della sua moto. Di sicuro in questo periodo il pilota e la KTM saranno alla ricerca di nuove soluzioni per avere una moto ancora più performante, ma intantoadesso è pronto a ...