Morta Mariella Magi Dionisi | vedova del poliziotto ucciso da Prima Linea

...il sangue della vita die di Said'. A dirlo don Ivan Rauti, nella chiesa di Santa Teresa del Gesù, a Catanzaro, nell'omelia per il funerale di Maria Pansini, la capotreno di 61 anni...... in stile neoclassico, raggiunge Villa di Poggio a Caiano , che ospita il Museo della Natura, ... Negozio di ceramiche artigianali e artistiche create daSpinelli. Info VisitTuscany - ...La professoressa Maria Giovanna Delfino, insegnante di italiano e latino, è scomparsa all'età di 90 anni. Ha preparato diverse generazioni di studenti e ha ricoperto incarichi importanti. I funerali s ...«Ruggero ci ha lasciato. Ringrazio tutti gli amici che gli sono stati vicino e gli hanno dato conforto in questi ultimi mesi». È il post di Mariella, moglie del giornalista che ...