Monza | Palladino | “Pareggio meritato | tutti hanno dato il meglio”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il tecnico delRaffaeleparla ai microfoni di DAZN della partita contro il Napoli, finita 0-0: “Ilcomplessivamente è, contro un Napoli fortissimo: non era facile venire qui a fare questa partita. Sono felice perché i ragazzi meritano tante soddisfazioni. Ho visto una squadra che ci teneva a far bene oggi, venendo qui a giocarsi una partita solida e caratterizzata da una grande fase difensiva. Tutto questo non era semplice, ma ho ricevuto risposte positive da. L’anno scorso abbiamo chiuso il girone d’andata a ventidue punti, adesso siamo a ventidue punti con una partita in meno. Un percorso questo che ci rende fieri. I cambi? Io dò ale occasioni per mettersi in mostra e fare bene, poi spetta ai giocatori sfruttarla. Machin, Birindelli, ...

