Monza | Palladino | «Meritavamo questa soddisfazione Futuro? Voglio crescere qui»

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Raffaele, allenatore del, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli Raffaeleha parlato a Dazn dopo Napoli-. LE PAROLE – «Sono felice, i ragazzi meritavano una bella, hanno lavorato tanto per fare bene oggi. Hanno disputato una partita giusta, solida e hanno messo in difficoltà il Napoli. Tutti quelli che hanno giocato mi hanno dato grandi risposte. Lo scorso anno abbiamo chiuso il girone d’andata con 22 punti e anche quest’anno siamo a 22 punti e il percorso che stiamo facendo ci rende felici. De Laurentiis? Io sono concentratissimo sulla mia squadra. L’anno scorso diedi la parola a Galliani e Berlusconi sul fatto che sarei rimasto anche quest’anno, ora darò tutto me stesso per continuare aqui».

Contro ilsi è visto un Kvaratskhelia inedito, spesso anche in posizione centrale e sulla ... Caro Rocchi, lei non può permettere che una persona perbene comeo un signore come Mazzarri ...Commenta per primo L'allenatore delRaffaeleha commentato lo 0 - 0 maturato questa sera allo stadio Maradona contro il Napoli: ' Sono felice, i ragazzi meritavano questa bellissima soddisfazione perché hanno lavorato ...Interviste 29 Dicembre 2023 Fonte: web "I ragazzi hanno lavorato bene in settimana e hanno disputato una partita giusta, solida mettendo in difficoltà il Napoli" L'allenatore del Monza Raffaele Pallad ...Il georgiano lo punta in continuazione e lo mette in difficoltà (31' s.t. Cittadini s.v.). Gagliardini 6,5: era già piaciuto a Palladino come difensore centrale ... Il rigore per il Monza lo conquista ...