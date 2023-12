Monza | le pagelle di CM | Colpani e Di Gregorio si esaltano al Maradona | spreca Pessina

Napoli-Monza le pagelle e il tabellino della partita . Gara importante per gli azzurri che devono racimolare punti fondamentali per la Champions. Il ... (sportnews.eu)

Ledi Napoli -0 - 0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della diciottesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Maradona i partenopei non riescono a sbloccarla in un primo ...Mazzarri(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Caldirola, Gagliardini, D'Ambrosio; Ciurria, Akpa Akpro, Pessina, Pedro Pereira; Valentin Carboni, Dany Mota Carvalho; Colombo. All. Palladino ARBITRO: Di ...Patrick Ciurria, esterno del Monza, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata contro il Napoli.Il rigore per il Monza lo conquista lui con una conclusione destinata verso lo specchio). Mota 6: accelera con una buona pericolosità. Il rigore nasce da un suo dribbling vincente su Rrahmani. Colombo ...