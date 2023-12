Monza | c’è Miretti nel mirino Ma sul centrocampista anche altri due club

(Di venerdì 29 dicembre 2023)può cambiare aria già a gennaio:e non solo interessate alclasse 2003 La Juve è disposta a cederein prestito nella sessione di mercato di gennaio. E per il Corriere dello Sport sarebbero tre le squadre interessate alclasse 2003: Sassuolo, Udinese e soprattutto(nel caso di addio di Colpani). I bianconeri hanno aperto alla cessione diper consentirgli di giocare con più continuità, visto che vogliono prendere un nuovoper rinforzare la squadra.

Walter Mazzarri , tecnico del Napoli, in conferenza stampa per il match contro il Monza previsto per domani, 29 dicembre, alle ... (ilnapolista)

Allenatore: Mazzarri(3 - 4 - 2 - 1) probabile formazione: Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D'Ambrosio; Ciurria, Akpa Akpro, Gagliardini, Kyriakopoulos; Pessina, Colpani; Dany Mota. All: ...... sempre in merito alla scelta di Garcia , è: perché cambiare la catena di sinistra se Rui - Kvara lo scorso anno ha funzionato bene Per me sotto l'aspetto tecnico ilnon rappresenta nessuna ...